Стали известны подробности гибели двух детей в Чечне
Утонувшие в реке Терек дети в возрасте 10 и 11 лет воспитывались в полных многодетных семьях. Их родители ни разу не были судимы. Подробности рассказывают в прокуратуре Чечни, где также установили, что несовершеннолетние из станицы Калиновская погибли, отправившись купаться в реке с сильным течением без сопровождения взрослых. Тела, напомним, нашли только на 2 и 6 сутки после исчезновения.
Чтобы трагедия не повторилась, главам администрации Наурского муниципального района и Калиновского сельского поселения внесли представления. Возбуждать уголовное дело не стали.
ИСТОЧНИК KP.RU