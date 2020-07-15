Стали известны подробности гибели двух детей в Чечне

15 Июль 2020 2020-07-15T17:14:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Утонувшие в реке Терек дети в возрасте 10 и 11 лет воспитывались в полных многодетных семьях. Их родители ни разу не были судимы. Подробности рассказывают в прокуратуре Чечни, где также установили, что несовершеннолетние из станицы Калиновская погибли, отправившись купаться в реке с сильным течением без сопровождения взрослых. Тела, напомним, нашли только на 2 и 6 сутки после исчезновения.

Чтобы трагедия не повторилась, главам администрации Наурского муниципального района и Калиновского сельского поселения внесли представления. Возбуждать уголовное дело не стали.

ИСТОЧНИК KP.RU