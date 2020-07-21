2020-07-21T11:28:21+03:00
Общество

«Ссора из-за девушек»: появилось видео драки уроженцев Чечни с туристами

Потасовка произошла в Краснодарском крае [видео]
Андрей ФАДЕЕВ
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Фото: кадр видеоФото: кадр видеоФото: СОЦСЕТИ
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Появилось видео драки уроженцев Чеченской Республики и туристов из Липецкой области в Архипо-Осиповке. Очевидцы утверждают, что причиной потасовки могли стать девушки, прогуливавшиеся вместе гостями региона.

— Это 15 июля было. Что не поделили, было не до конца понятно. Возможно, ссора из-за девушек. Ребята [из Липецка] с ними были, гуляли, — сообщил один из очевидцев происшествия.

Уроженцы Чечни избили компанию туристов после ссоры из-за девушек в Архипо-Осиповке.

Кто был инициатором — не понятно. Однако обе компании стали обмениваться бранными словами. А потом перешли к более увесистым аргументам. Туристами не повезло — уроженцы Кавказа оказались куда убедительнее. Один из участников драки попал в больницу.

— Пострадавшие — кардиолог и его брат. Они получили существенные травмы. Медик получил перелом глазницы, пазухи, носа и скулы, а его брат — сотрясение, — сообщают подробности инцидента в соцсетях.

Инцидент попал на видео, опубликованное спустя несколько дней в соцсетях. Полицейские также ознакомились с кадрами. И уже нашли участников конфликта. По данным пресс-службы МВД по Краснодарскому краю, сейчас ведется проверка инцидента, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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