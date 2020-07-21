2020-07-21T19:15:24+03:00
Общество

Все санатории Железноводска забиты почти на 100%

В городской администрации рассказали про большое число туристов из разных регионов России
Евгения СОКОРЕВА@EvaSokoreva
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На Ставрополье в курортном городе Железноводск аншлаг. Уже сейчас на отдыхе здесь больше 2 тысяч гостей из 9 регионов России, а к концу месяца санатории будут загружены почти на 100%. По замечанию местной администрации, на август в санатории поступило столько же заявок.

- Учитывая статистику, которую выводят цифровые датчики учета минеральной воды, известно, что за прошедшие выходные с пятницы по воскресенье, Железноводск посетили более 7 тысяч человек, - рассказывает мэр города Евгений Моисеев.

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Как еще отметил градоначальник, большинство здравниц уже радуют гостей лечебными процедурами. Отметим, что по данным Оперштаба по борьбе с коронавирусом, на Ставрополье сохраняется первый этап снятия ограничений. Это значит, что уже разрешены прогулки и занятия спортом на улице. Все курортные парки городов КМВ поэтому открыты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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