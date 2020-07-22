2020-07-22T16:57:05+03:00
Общество

На Ставрополье обновили автопарк «Скорой»

Медики получили 22 новых автомобиля скорой помощи класса «С»
Евгения СОКОРЕВА@EvaSokoreva
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставропольском каре обновление автопарка «Скорой». Как рассказали в Минздраве региона, федеральный центр помог приобрести 22 новых реанимобиля — машины скорой помощи класса «С». По замечанию губернатора Владимира Владимирова, каждая из них — «медицинская палата», в которой можно оказать высококвалифицированную помощь. А это — спасенные жизни пациентов.

- Использование реанимобилей поможет в спасении пациентов с острыми состояниями: с острым коронарным синдромом, нарушением мозгового кровообращения, с отравлениями, после перенесенных тяжелых дорожно-транспортных происшествий и так далее, - уточнили в Минздраве СК.

По словам министра здравоохранения Ставрополья Владимира Колесникова, «за последние 4 года парк автомобилей скорой помощи обновился на две трети». Новые машины отправили в отделения «Скорой» 10 районных больниц, станции скорой медицинской помощи Ставрополя, Пятигорска, Невинномысска и в Ставропольскую краевую клиническую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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