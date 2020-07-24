2020-07-24T11:35:07+03:00
Общество

Ставропольский аэропорт реконструируют в ноябре

Идут последние согласования с экспертами
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Владимир Владимиров сказали, когда начнут реконструкцию аэропорта в Ставрополе. По плану, работы начнутся в ноябре. Ранее проект пришлось перенести, сообщил губернатор во время "Прямой линии".

Согласно проекту, в аэропорту откроют второй терминал. Власти края заканчивают обсуждение с Главгосэкспертизой.

- Я точно знаю, что его надо строить, потому что если мы не добьёмся его строительства, то очень сложно будет построить его в будущем. Финансовый механизм понятен, стоимость понята, поэтому в ноябре планируем начать строительство, - сказал губернатор.

Реконструкцию планировали провести еще летом, но работы перенесли из-за коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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