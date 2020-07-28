В Кабардино-Балкарии в доме взорвался газ

28 Июль 2020 2020-07-28T11:17:12+03:00

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В Кабардино-Балкарии в результате взрыва газа в частном доме в селе Кахун пострадала 48-летняя местная жительница. Была это неисправность газового оборудования или неправильная эксплуатация, предстоит выяснить специалистам.

А пока на месте ЧП приводят в порядок двор, куда обрушилась часть стены и крыши дома, поврежденные взрывом. Кроме того, внутри, в одной из комнат, произошло частичное возгорание, которое быстро локализовали и ликвидировали.

ИСТОЧНИК KP.RU