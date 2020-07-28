В Ставрополе скалолазы бросились в колодец, спасая игрушечного пса

28 Июль 2020 2020-07-28T17:35:26+03:00

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Во время тренировки скалолазов на Немецком мосту экстремалы проявили героизм, спасая детскую игрушку. Ребенок гулял в лесу с мамой и случайно обронил своего любимого плюшевого пса в глубокий колодец, который много лет назад строился для водоотведения от железной дороги.

Чтобы спасти мальчика от слез, скалолазы рискнули погрузиться на 10-метровую глубину. Воды в колодце нет, поэтому цель оказалась выполнима. Страховку один из парней закрепил к дереву и на веревке спустился. Счастью ребенка не было предела, когда игрушечный щенок снова оказался в его руках.

ИСТОЧНИК KP.RU