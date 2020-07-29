Мусоросжигательный завод в Пятигорске отправят на модернизацию

29 Июль 2020 2020-07-29T19:35:47+03:00

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Губернатор Владимир Владимиров обсудил с коллегами состояние мусоросжигательного завода в Пятигорске. Глава Ставрополья хочет, чтобы предприятие обновили и стало более экологичным. Об итогах совещания рассказывает пресс-служба губернатора.

На онлайн-встрече присутствовали министры, администрация Пятигорска и начальство предприятия. Власти края напомнили, что завод работает с 1980-х годов. С тех пор его никто не улучшал. Предприятие находится в сложном экономическом положении, из-за чего страдает эффективность работы.

Чиновники обсудили варианты обновления объекта. Владимиров выдвинул ключевые задачи, которые должен быть выполнены в рамках выбранной стратегии - увеличение мощностей и экологичности.

- Это может быть только первым шагом. Чтобы предприятие работало успешно и безвредно для окружающей среды, необходима модернизация. На Кавказских Минеральных Водах у нас не должно быть проблем ни с отходами, ни с экологией, - приводит слова Владимирова пресс-служба губернатора.

Путь модернизации продумает правительство Ставропольского края вместе с собственников завода.

Напомним, что к концу 2021 года на Ставрополье должны построить три мусоросортировочных предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU