2020-07-31T20:20:17+03:00
Общество

240-летие Пятигорска планируется праздновать три дня

Концерты, фейерверки и открытие новых объектов — в программе праздника
Андрей ФАДЕЕВ
Поделиться:
Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Пятигорске готовятся отметить 240-летие города с особым размахом! Праздничные мероприятия будут длиться три дня и завершатся феерическим шоу. Подробности сообщает городская администрация.

По решению главы города Дмитрия Ворошилова, все праздничные мероприятия будут сконцентрированы в Парке Победы. Главной ареной действий выбрана площадь у музея «Россия — моя история», который откроется к празднику.

В первый день 11 сентября центральным событием будет именно открытие музея и «аллеи звезд», подробности о которой в администрации пока не рассказывают.

12 сентября — апогей праздника. Весь день жителей будут радовать праздничными мероприятиями, вечером — большой концерт, венчаемый салютом!

И 13 сентября также будут проходить праздничные гулянья, мероприятия. Вечер закончится вторым концертом.

Более подробный план мероприятий будет опубликован на сайте администрации города позже.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
240-летие Пятигорска планируется праздновать три дня
Зачинщик драки в кафе из-за 200 рублей осужден на Ставрополье
На Ставрополье с 1 августа пойдет грозовой дождь с градом
Судья оправдал экс-начальника полиции, избившего подчиненного в Дагестане
В Ставрополе построят детский сад на 160 мест
Появились кадры ДТП с опрокинувшейся цистерной дизеля на Ставрополье
На Ставрополье опрокинулся тягач с цистерной дизельного топлива
Жителя Ставрополья поймали на мошенничестве при получении гранта
На Ставрополье ввели новые послабления в режим ограничений
В Ставрополе отремонтировали около 7 километров дорог
В Невинномысске построят продуктовый склад за 1,6 млрд рублей
На Ставрополье мужчина убил собутыльника за разбитую раковину
Дождь с градом и грозой польет на Ставрополье с 1 августа
На 10 улицах Ставрополя повредят асфальт из-за ремонта газопровода
В Ставрополе пройдут три ярмарки выходного дня
Стало известно, в какие города Ставрополья привезут мощи Матроны Московской
В Северной Осетии намерены возродить альпинистский туризм
Мальчик-пешеход погиб в ДТП с тонированной "Приорой" на Ставрополье
На Ставрополье коронавирус победили более 66% пациентов
В Ставрополе выросло число высокобалльников ЕГЭ
Главу Дербентского района подозревают в махинациях на 200 млн рублей
Арбитражный суд не принял иск прокуратуры к мэрии Пятигорска
В Ставрополь 1 августа привезут мощи Матроны Московской
Глава Ставрополья поручил министру здравоохранения решить кадровый вопрос
Врачи из Пятигорска спасли женщину с пульсом реже 40 ударов в минуту
Ставрополь стал первым городом края по числу совершенных на улице краж