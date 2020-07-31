240-летие Пятигорска планируется праздновать три дня
В Пятигорске готовятся отметить 240-летие города с особым размахом! Праздничные мероприятия будут длиться три дня и завершатся феерическим шоу. Подробности сообщает городская администрация.
По решению главы города Дмитрия Ворошилова, все праздничные мероприятия будут сконцентрированы в Парке Победы. Главной ареной действий выбрана площадь у музея «Россия — моя история», который откроется к празднику.
В первый день 11 сентября центральным событием будет именно открытие музея и «аллеи звезд», подробности о которой в администрации пока не рассказывают.
12 сентября — апогей праздника. Весь день жителей будут радовать праздничными мероприятиями, вечером — большой концерт, венчаемый салютом!
И 13 сентября также будут проходить праздничные гулянья, мероприятия. Вечер закончится вторым концертом.
Более подробный план мероприятий будет опубликован на сайте администрации города позже.
ИСТОЧНИК KP.RU