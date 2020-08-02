2020-08-02T14:53:43+03:00
Общество

В Ставропольском крае на месяц открыли детские лагеря

В учреждения смогут попасть только дети-сироты и дети без попечительства
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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На Ставрополье возобновили работу детские лагеря. Учреждения закроют 31 августа. Кроме лагерей, в крае открыли фитнес-центры и спортивные школы, следует из постановления губернатора Владимира Владимирова.

В загородные лагеря попадут только "дети-сироты и дети, оставшиеся без попечительства родителей". Учреждения начали работать 1 августа, а закончат - 31 августа. Ранее министр образования Ставропольского края Евгений Козюра сообщил, что к открытию готовы 15 пришкольных и пять загородных лагерей.

Для остальных детей сохраняются дистанционные лагеря.

В тот же постановление губернатора менялись пункты насчет спортивных школ и фитнес-центров. Их открывают, но с рядом ограничений. Во-первых, в залах нагрузка не больше 25%. Во-вторых, в организациях должны соблюдать меры профилактики от коронавируса. И в-третьих, не менее 10% работников должны ежемесячно проходить тестирование на COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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