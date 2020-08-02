2020-08-02T18:57:14+03:00
Общество

В Железноводске отреставрируют скульптуру "Три медведя"

Объект стоит в городе уже больше 50 лет
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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В Железноводске отреставрируют старинную скульптуру "Три медведя". Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.

Скульптура появилась в городе более 50 лет назад. "Трех медведей" установили на обходном терренкуре, который ведет к Пушкинской галерее. Объект сделали из архитектурного бетона, вес монумента - свыше 100 килограммов.

"Трех медведей" ремонтировали уже несколько раз. Сейчас специалисты разрабатывают проект реставрации, чтобы вернуть скульптуре первоначальный вид, пишет мэр Железноводска Евгений Моисеев. Работы начнутся совсем скоро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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