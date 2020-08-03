2020-08-03T08:46:45+03:00
Общество

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 111 человек

Всего зарегистрировано 8560 случаев заражения
Ася АСРЯН@asya1693
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В Ставропольском крае за сутки коронавирусом заболели 111 человек. Всего в регионе число зараженных достигло 8560В Ставропольском крае за сутки коронавирусом заболели 111 человек. Всего в регионе число зараженных достигло 8560Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Ставропольском крае за сутки коронавирусом заболели 111 человек. Всего в регионе число зараженных достигло 8560. За сутки скончались еще два пациента с подтвержденным диагнозом.

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Всего от коронавируса в крае умерло 163 человека. Из хороших новостей: выздоровели 39 ставропольцев.

А за все время в регионе болезнь победили 5712 человек. Эти данные озвучил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Он также добавил, что в регионе заболевшим оказывается необходимая помощь. Кадры, медикаменты, инфекционные койки - все для этого в крве есть в достаточном количестве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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