2020-08-04T10:55:28+03:00
Происшествия

На Ставрополье пьяный водитель 7 раз пытался обмануть алкотестер

Молодой человек вел себя неадекватно и спорил с инспекторами
Ася АСРЯН@asya1693
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Мужчине грозит в общей сложности штраф в размере более 30 тысяч рублей, лишение права управления сроком от полутора до двух лет, а также до 15 суток административного арестаМужчине грозит в общей сложности штраф в размере более 30 тысяч рублей, лишение права управления сроком от полутора до двух лет, а также до 15 суток административного арестаФото: Андрей ГРЕЧАННИК
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Инцидент произошел в Буденновском районе. Там наряд ДПС во время патрулирования заметил иномарку, водитель которой лихо промчался мимо экипажа.

Полицейские попытались остановить машину. Водитель вместо этого увеличил скорость. Почти 15 минут правоохранителям пришлось преследовать нарушителя.

За рулем иномарки был 25-летний пьяный водитель. Он вел себя неадекватно и спорил с инспекторами.

Нарушитель прошел процедуру освидетельствования на месте только с 7-го раза. Его попытки обмануть прибор окончились неудачей. И алкотестер показал наличие более 0,4 промилле этанола в выдыхаемом воздухе.

Пьяный водитель 7 раз пытался обмануть алкотестер.

Теперь молодому нарушителю грозит штраф в размере более 30 тысяч рублей, лишение права управления сроком от полутора до двух лет, а также до 15 суток административного ареста.Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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