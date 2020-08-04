В Ставрополе пьяный водитель въехал на газон и сбил чужие автомобили
В соцсетях появилась информация о ДТП на улице Тухачевского Ставрополя с участием пьяного водителя. Он не справился с управлением, въехал на газон и сбил чужие машины. Автомобили были припаркованы на стоянке.
К счастью, в аварии никто не пострадал.
На место происшествия выехал экипаж ДПС, который доставил водителя без документов для выяснения личности в ближайший опорный пункт полиции.
Как выяснилось, 35-летний житель Кочубеевского района был лишен водительских прав. Он вел себя неадекватно, отказывался объяснять свой поступок, не подписывал документы и спорил с полицейскими.
От процедуры освидетельствования на состояние опьянения на месте водитель отказался. Ехать в наркологический диспансер не захотел.
Пьяный водитель въехал на газон и сбил чужие автомобили.
Против нарушителя составили административный материал по статье «Невыполнение водителем, лишенным права управления, законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», транспортное средство помещено на специализированную стоянку.
Кроме того, ему придется возмещать материальный ущерб, причинный в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.
ИСТОЧНИК KP.RU