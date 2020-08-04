В Ставрополе пьяный водитель въехал на газон и сбил чужие автомобили

4 Авг. 2020 2020-08-04T11:42:24+03:00

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В соцсетях появилась информация о ДТП на улице Тухачевского Ставрополя с участием пьяного водителя. Он не справился с управлением, въехал на газон и сбил чужие машины. Автомобили были припаркованы на стоянке.

К счастью, в аварии никто не пострадал.

На место происшествия выехал экипаж ДПС, который доставил водителя без документов для выяснения личности в ближайший опорный пункт полиции.

Как выяснилось, 35-летний житель Кочубеевского района был лишен водительских прав. Он вел себя неадекватно, отказывался объяснять свой поступок, не подписывал документы и спорил с полицейскими.

От процедуры освидетельствования на состояние опьянения на месте водитель отказался. Ехать в наркологический диспансер не захотел.

Пьяный водитель въехал на газон и сбил чужие автомобили.

Против нарушителя составили административный материал по статье «Невыполнение водителем, лишенным права управления, законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», транспортное средство помещено на специализированную стоянку.

Кроме того, ему придется возмещать материальный ущерб, причинный в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.

ИСТОЧНИК KP.RU