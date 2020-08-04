В Пятигорске трамвай сошел с рельсов и врезался в иномарку

4 Авг. 2020 2020-08-04T15:23:34+03:00

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Инцидент произошел 4 августа, около 10:00, в Пятигорске, на улице Февральской. Там произошло столкновение трамвая и иномарки. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.

По предварительным данным, во время движения трамвая по кругу, произошло автоматическое переключение «стрелки», которая направляет движение по рельсам. В результате заднюю часть трамвая развернуло.

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью

Он сошел с рельсов и зацепил припаркованный автомобиль «Тойота». Трамваем управляла 40-летняя водитель. Как оказалось, это ее первое ДТП за весь 17-летний стаж вождения.

За исправность «стрелки» несет ответственность «Путевое хозяйство МУП ГЭТ». По факту происшествия проводится проверка. Предстоит установить степень ответственности участников и причины, повлекшие этот инцидент. Пострадавших в ДТП нет.

ИСТОЧНИК KP.RU