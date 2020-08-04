2020-08-04T16:51:43+03:00
Общество

Ставропольчанка создала избушку добрых вестей

Она стала стала победительницей в конкурсе на самый красивый почтовый ящик среди сотрудников Почты России
Ася АСРЯН@asya1693
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Фото: пресс-служба администрации СтаврополяФото: пресс-служба администрации Ставрополя
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Жительница Ставрополя Олеся Сильванович стала победительницей в конкурсе на самый красивый почтовый ящик среди сотрудников Почты России макрорегиона «Северный Кавказ».

По итогам голосования в социальных сетях лучшим посчитали ее ящик - «Избушка добрых вестей». Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Кстати, в России первый почтовый ящик появился в 1848 году. Изначально такие ящики сколачивали из досок, а снаружи обшивали железом.

Затем их изготавливали из чугуна. За всю историю существования они постоянно модернизировалась.

Современные ящики постепенно заменяются по программе обновления, начавшейся в 2015 году. Новая конструкция позволяет вынимать корреспонденцию двумя способами – вручную и механически.

Кстати, в краевом центре стартует прием заявок для участия в ежегодном фестивале городских цветников. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ставрополя. Там же и рассказали, что имена основных победителей назовут во время общегородского этапа.

Все, кто планируют поучаствовать в конкурсе, могут подать до конца августа заявку в администрацию своего района. Ознакомиться с положением фестиваля, а также скачать заявку можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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