2020-08-05T10:52:17+03:00
Происшествия

На Ставрополье подростки устроили жестокую травлю 10-летнего ребёнка

Парни потребовали от ребенка совершить нелицеприятные действия и снять это на видеокамеру
Ася АСРЯН@asya1693
Поделиться:
Фото: EAST NEWSФото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

Инцидент произошел в апреле этого года в одном из населенных пунктов Ставрополья. 10-летний мальчик стал жертвой издевательств со стороны трех подростков.

Парни потребовали от ребенка совершить нелицеприятные действия и снять это на видеокамеру. В случае отказа они угрожали убийством родственников мальчика.

В итоге малолетние злоумышленники добились выполнения их указаний. После чего распространили полученное видео в интернете. По понятным причинам, это причинило ребенку и его семье душевные страдания.

Следственное управление СКР по Ставрополью обращается ко всем родителям с просьбой установить психологический контакт и доверительные отношения со своими детьми.

Разъяснить им последствия совершения уголовно-наказуемых деяний и привития навыков безопасных коммуникаций, как при личном общении, так и в интернете.

По мнению правоохранителей, эти меры позволят уберечь детей от беды и избежать негативных последствий.

В нашем регионе работает круглосуточная телефонная линия «Ребенок в опасности» с номерами: 123, 8(8652) 24-59-50, 8-800-100-25-01.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ставрополье бывший инспектор Росреестра получил срок за вымогательство
В Ставрополе водитель пассажирского автобуса ехал задним ходом
В Осетии пропала 14-летняя девочка
В Ставрополе 71-летний водитель спровоцировал тройное ДТП с бензовозом
В Северной Осетии во время пандемии газовики не отключили ни одного должника
В Ставрополе появятся прогулочные маршруты для маломобильных горожан
На Ставрополье подростки устроили жестокую травлю 10-летнего ребёнка
Большинство ставропольских предпринимателей уже получило субсидию на профилактику коронавируса
На Ставрополье разыскали водителя, спровоцировавшего смертельное ДТП
На Ставрополье за сутки коронавирусом заболел 121 человек
В Ставрополе 5 августа на нескольких улицах отключат воду
ДТП в Дагесане: грузовик сорвался в обрыв, пострадали три женщины
На Ставрополье каждый десятый сдал тест на коронавирус
Банки Ставрополья снизили первоначальный взнос по льготной ипотеке с 20 до 15 %
Ставропольчанка создала избушку добрых вестей
В Пятигорске устроят Эммануэлевский бал