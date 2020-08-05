На Ставрополье подростки устроили жестокую травлю 10-летнего ребёнка

5 Авг. 2020 2020-08-05T10:52:17+03:00

Парни потребовали от ребенка совершить нелицеприятные действия и снять это на видеокамеру

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Инцидент произошел в апреле этого года в одном из населенных пунктов Ставрополья. 10-летний мальчик стал жертвой издевательств со стороны трех подростков.

Парни потребовали от ребенка совершить нелицеприятные действия и снять это на видеокамеру. В случае отказа они угрожали убийством родственников мальчика.

В итоге малолетние злоумышленники добились выполнения их указаний. После чего распространили полученное видео в интернете. По понятным причинам, это причинило ребенку и его семье душевные страдания.

Следственное управление СКР по Ставрополью обращается ко всем родителям с просьбой установить психологический контакт и доверительные отношения со своими детьми.

Разъяснить им последствия совершения уголовно-наказуемых деяний и привития навыков безопасных коммуникаций, как при личном общении, так и в интернете.

По мнению правоохранителей, эти меры позволят уберечь детей от беды и избежать негативных последствий.

В нашем регионе работает круглосуточная телефонная линия «Ребенок в опасности» с номерами: 123, 8(8652) 24-59-50, 8-800-100-25-01.

ИСТОЧНИК KP.RU