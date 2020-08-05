На Ставрополье подростки устроили жестокую травлю 10-летнего ребёнка
Инцидент произошел в апреле этого года в одном из населенных пунктов Ставрополья. 10-летний мальчик стал жертвой издевательств со стороны трех подростков.
Парни потребовали от ребенка совершить нелицеприятные действия и снять это на видеокамеру. В случае отказа они угрожали убийством родственников мальчика.
В итоге малолетние злоумышленники добились выполнения их указаний. После чего распространили полученное видео в интернете. По понятным причинам, это причинило ребенку и его семье душевные страдания.
Следственное управление СКР по Ставрополью обращается ко всем родителям с просьбой установить психологический контакт и доверительные отношения со своими детьми.
Разъяснить им последствия совершения уголовно-наказуемых деяний и привития навыков безопасных коммуникаций, как при личном общении, так и в интернете.
По мнению правоохранителей, эти меры позволят уберечь детей от беды и избежать негативных последствий.
В нашем регионе работает круглосуточная телефонная линия «Ребенок в опасности» с номерами: 123, 8(8652) 24-59-50, 8-800-100-25-01.
ИСТОЧНИК KP.RU