Названы победители акции «Развивай свой бизнес вместе с Банком УРАЛСИБ»

5 Авг. 2020 2020-08-05T12:36:31+03:00

Каждый из них в качестве приза получил 200 тыс. рублей

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сразу в четырех городах - в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Краснодаре. Участие в ней приняли 210 предприятий малого и среднего бизнеса. Общий призовой фонд составил 1 000 000 рублей.

По условиям акции участникам нужно было отметить свой бизнес на карте лендинг-страницы проекта и написать короткий рассказ, почему именно их бизнесу важно получить поддержку от УРАЛСИБА. Лучшие истории, получившие максимальное число лайков во время «народного голосования», и стали победителями акции. В общей сложности участники получили 763 166 голосов. Но максимальное количество набрали всего пятеро - по одному в каждом регионе участия. Еще один дополнительный приз от Банка УРАЛСИБ получил наиболее активный участник акции.

Помимо денежного приза, победители получат очную консультацию от эксперта по эффективным коммуникациям и переговорам «Университета Бизнеса УРАЛСИБ» Кристины Петрухновой.

Победители акции:

Колесник Марина Анатольевна, компания Детский досуговый центр «АкадемГородок» (Москва),

Пятунин Игорь Владиславович, предприятие по производству стульев Ergo-rf-первый здоровьесберегающий (Санкт-Петербург),

Выголов Игорь Олегович, Клуб виртуальной реальности VIRus (Краснодар),

Закиров Динар Гулемович, ООО «Картридж» - сервис для предоставления удаленной работы в 1С бухгалтерии (Уфа).

Дополнительный приз получила Гусева Юлия Игоревна, интернет-магазин «Марсик и друзья» из Санкт-Петербурга, за платформу помощи приютам для бездомных животных на базе зоомагазина.

СПРАВКА

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings,

«B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Servi ce, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 июля 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 271 точку продаж, 1 561 банкомат, 525 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» - единое технологическое решение для банков-партнеров.

Материал предоставлен пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»