На Ставрополье семья с тремя детьми попала в ДТП

Младенец и мать в аварии, к счастью, не пострадали. Госпитализация понадобилась 47-летнему водителю

Инцидент произошел 5 августа, около 18:00, на автодороге «Кочубей-Зеленокумск-Минеральные Воды». Водитель автомобиля «Хендэ Санта Фе» предположительно из-за усталости в долгом пути движения, не справился с управлением, выехал на обочину, где врезался в грузовик «Рено Магнум».

В салоне легковушки находились трое детей: 4-летний, 3-летний и младенец. Все дети перевозились с соблюдением правил перевозки. Травмы головы получил старший малыш, среднему назначили амбулаторное лечение.

Младенец и мать в аварии, к счастью, не пострадали. Госпитализация понадобилась 47-летнему водителю. В момент ДТП водитель был трезв, злостным нарушителем ПДД не является.

Выяснилось, что семья следовала к морскому побережью из Иркутска через республику Дагестан. По факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.