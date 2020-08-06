Стало известно, сколько зарабатывает самый богатый вице-премьер Ставрополья

Чиновник заработал 7 785 800 рублей или по 648,8 тысячи рублей в месяц Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Правительство Ставрополья опубликовало данные о доходах и имуществе руководства. Выяснилось, что официально самый большой заработок в 2019 году зафиксирован у первого вице-премьера правительства региона Ивана Ковалева.

Чиновник заработал 7 785 800 рублей или по 648,8 тысячи рублей в месяц. Ковалеву также принадлежат земельный участок площадью 1 тысячу квадратных метров, дом площадью 456 квадратных метров. А еще две квартиры и 7 нежилых помещений.

В гараже у чиновника стоит внедорожник Toyota Land Cruiser.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что часть министров Ставрополья отчиталась о доходах своих семей за 2019 год.

Так, министр строительства и архитектуры Валерий Савченко вместе с женой за год заработали 3,1 млн рублей, из которых 1,9 млн приходятся на главу семьи. Министр дорожного хозяйства и транспорта Евгений Штепа за тот же период получил 5,3 миллиона рублей, а его супруга - 40 тысяч рублей.

Владимир Колесников - новый человек в составе краевого правительства. В июне он возглавил региональный минздрав, а ранее был главврачом в Краевом клиническом кардиологическом диспансере. На этой должности в 2019 году он заработал 1,6 млн рублей. Его жена - 799 тысяч рублей.