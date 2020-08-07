Ставропольские полицейские гнались за пьяной компанией на мотоцикле с люлькой

Инцидент произошел в Андроповском районе. Там сотрудники Госавтоинспекции во время патрулирования станицы Курсавки заметили отечественный мотоцикл с люлькой, на котором передвигались три человека. При попытке остановить транспорт, водитель свернул на не асфальтированную дорогу.

После чего съехал в поле. Предполагая, что автоинспекторы не будут продолжать погоню, мотоциклист проехал через все поле, и при попытке выехать обратно на дорогу был блокирован патрульным экипажем ДПС.

За рулем мотоцикла был 38-летний местный житель. Выяснилось, что водительских прав он не получал. Мужчина признался, что компания ехала после употребления спиртных. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения ставрополец отказался.

Теперь водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, либо административный арест сроком до 15 суток. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.