На Ставрополье 7 августа прогнозируется 38-градусная жара

Не купайтесь в фонтанах и открытых водоемах, которые не являются официально признанными местами отдыха на воде Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным синоптиков, 7 августа, на Ставрополье будет жаркая без осадков погода. Так, столбики термометров поднимутся 33, 38 градусов. Выходные 8,9 августа также будут жаркими, сухими и ветреными.

Желающим прогуляться, советуют надевать головные уборы, пить больше воды, не забывать принимать лекарства.

Что касается людей с гипертонией и середечно-сосудистыми заболеваниями, то им желательно оставаться дома и без надобности не выходить на улицу.

А тем, кто все же рискнет в выходные позагорать, то лучше это делать в первой половине дня до 10:00.

Для поддержания иммунитета рекомендуется употреблять фрукты и овощи, тщательно вымытые водой гарантированного качества. В течение дня, по возможности, принимайте душ с прохладной водой. Можно делать холодные компрессы или обтирания.

Не купайтесь в фонтанах и открытых водоемах, которые не являются официально признанными местами отдыха на воде.

Поездки на личном и общественном транспорте ограничьте или планируйте их в утреннее, вечернее время, когда спадает жара.