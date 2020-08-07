В Ставрополе рассказали, будут ли вырубаться деревья в оползневой зоне на Чехова

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Одна из главных тем последних дней - опасения горожан по поводу застройки 204-ого квартала в районе урочища «Мутнянка» между улицами Чехова, Достоевского и Осипенко. По мнению ставропольцев, зона, на которой сейчас растут полувековые деревья, – оползневая и при вырубке зеленых насаждений есть риск, что земля «сползет» вниз.

Но недавно на участке появилась техника, недвусмысленно говорящая о том, что пейзаж может в ближайшее время серьезно измениться.

С жителями 204 квартала и другими горожанами, обеспокоенными ситуацией, встретился глава Ставрополя Иван Ульянченко.

Немного предыстории. 10 лет назад было выдано разрешение на строительство индивидуального жилого дома по адресу: г. Ставрополь, ул., Чехова, 1в. Срок аренды истек 5 августа 2020 года. Участок находится в лесном фонде города, где возможна только санитарная вырубка.

В 2012 году администрация города уже пыталась признать договор аренды ничтожным через суд, но в иске было отказано. 31 августа 2018 года права и обязанности по договору перешли к другому лицу.

За десять лет никаких работ не производилось. Для начала строительства нужно вырубить лес. На это нужно разрешение «зеленой комиссии» муниципалитета, которого у владельца, конечно, нет. Соответственно приступить к вырубке он ни первый собственник, ни второй не смогли.

Глава Ставрополя обрисовал присутствующим ситуацию и уверил их, что лесу, как и безопасности жителей, ничего не угрожает. Об этом информирует пресс-служба администрации краевого центра.