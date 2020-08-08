Дагестанцы похитили девушку и сутки уговаривали выйти замуж за их друга

Парни насильно посадили девушку в автомобиль и отвезли в Дербент. Почти сутки «невесту» удерживали в доме одного из похитителей Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

Инцидент произошел в Магарамкентском районе Дагестана. Там молодой человек решил жениться на 22-летней местной красавице. По всей вероятности, девушка не отвечала взаимностью. Это не смутило дагестанского юношу.

Он вместе с двумя друзьями отправился домой к жительнице села Газардкам. Парни насильно посадили девушку в автомобиль и отвезли в Дербент. Почти сутки «невесту» удерживали в доме одного из похитителей.

Тем временем родители девушки не знали, где находится их дочь. Все это время похитители добивались, чтобы 22-летняя дагестанка согласилась выйти замуж за их друга.

К счастью, 6 августа правоохранители освободили «кавказскую племянницу» и вернули ее родителям. Теперь несостоявшемуся жениху и его друзьям придется ответить за преступление.

Против них возбудили уголовное дело по статье «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

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