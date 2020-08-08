На Ставрополье 8 августа ожидают жару до 40 градусов

Желающим прогуляться, советуют надевать головные уборы, пить больше воды, не забывать принимать лекарства Фото: Евгения ГУСЕВА

По данным синоптиков, на Ставрополье 8 августа ожидается сильная жара до +40°C. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ставрополью.

В ведомстве предупредили о вероятности возникновения ЧС и происшествий, связанных с авариями на дорогах из-за деформации асфальтового покрытия, отключением электроэнергии из-за перегрева трансформаторных подстанций.

Желающим прогуляться, советуют надевать головные уборы, пить больше воды, не забывать принимать лекарства.

Что касается людей с гипертонией и середечно-сосудистыми заболеваниями, то им желательно оставаться дома и без надобности не выходить на улицу.

А тем, кто все же рискнет в выходные позагорать, то лучше это делать в первой половине дня до 10:00.