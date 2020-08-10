Судьей Ставропольского краевого суда стал брат главы КЧР

Президент России назначил новых судей Ставропольского края. Так, в Ставрополе новыми судьями стали Кочергин Валерий Викторович, Пшеничная Жанна Алексеевна, а также Темрезов Теймураз Бориспиевич. Об этом информирует пресс-служба Ставропольского краевого суда.

Указом от 9 августа 2020 года новые служители закона приступят к работе в городском суде Минвод и в Ставропольском краевом суде. К

ак сообщил собственный источник «КП-Северный Кавказ», Теймураз Темрезов - это старший брат главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова.

С 2010 года Теймураз работал судьей Черкесского городского суда, в 2012 году был назначен зампредом городского суда столицы КЧР. А затем - врио председателя этой же инстанции.