На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 111 человек

По словам Владимирова, в крае ежедневно продолжают тестирование на коронавирусную инфекцию. Выявляют новые случаи заражения, оказывают медицинскую помощь заболевшим Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На Ставрополье за сутки заболело 111 человек. Еще три пациента с подтвержденным диагнозом скончались. Число зараженных в регионе достигло 9499.

Победить болезнь смогли 6420. За этот промежуток времени скончались 181 пациент.

Как сообщил губернатор Ставрополья, за сутки число снятых с медицинского наблюдения пациентов увеличилось на 57 человек. А в целом за весь период болезнь сумели преодолеть уже 6420 человек.

По словам Владимирова, в крае ежедневно продолжают тестирование на коронавирусную инфекцию. Выявляют новые случаи заражения, оказывают медицинскую помощь заболевшим.

- Преградой на пути коронавируса по-прежнему является разумное и ответственное отношение к своему здоровью, к благополучию окружающих, - заявил глава региона.