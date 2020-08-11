Стало известно, где на Ставрополье живут самые нерадивые водители

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью

С 7 по 10 августа Госавтоинспекция Ставрополья в наиболее аварийных местах края провела операцию «Пешеход».

Рейды проходили в Ставрополе, Пятигорске, Невинномысске, Буденновске, Кисловодске, Ессентуках, а также в Шпаковском, Кочубеевском, Предгорном, Буденновском районах и в Георгиевском и Изобильненском округах.

Автоинспекторы привлекли к ответственности около 800 человек за переход дороги в неустановленном месте.

Тем временем около 300 водителей не уступили дорогу пешеходам. Около 180 пешеходов удалили с проезжей части во избежание создания аварийно-опасной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.

Чаще всего ПДД нарушают пешеходы в Пятигорске, Ставрополе, Невинномысске, на федеральной трассе «Кавказ» и на объездных трассах Буденновска.

Самые нерадивые водители, которые не уважают пешеходов и не пропускают их на «зебре», находятся в Ставрополе, Ессентуках и Предгорном районе.

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