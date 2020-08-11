В Ставрополе водитель ответит за фотосессию вблизи памятника Солдату

В Ставрополе сотрудники ГИБДД наказали водителя, который ночью устроил фотосессию вблизи памятника Солдату. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по краю.

Так, накануне в соцсетях появилось фото, где запечатлен водитель автомобиля «Лада Калина». Он заехал на пешеходную площадь в центре Ставрополя.

Правоохранители установили личность водителя, допустившего грубое нарушение ПДД. Им оказался 22-летний житель краевого центра.

На молодого человека составили административный материал. Ставропольцу грозит двухтысячный штраф.

Кроме того, в виде бонуса, водителя ожидала 2-часовая поучительная беседа с руководством Госавтоинспекции о недопустимости таких нарушений.

Юноша клятвенно пообещал впредь быть примерным участником дорожного движения. Свое поведение объяснил просто – хотел прославиться красивым фото.