В Ставрополе 13 августа несколько улиц останутся без воды

Фото: пресс-служба городского «Водоканала»

В Юго-Западном районе Ставрополя 13 августа с 08:30 до 20:00 отключат воду. Об этом сообщает пресс-служба городского «Водоканала».

Коммунальщики проведут капремонт водопровода, а также ввести в эксплуатацию новый участок водовода на улице Пирогова.

Приводим адреса домов, которые попадут в зону отключения. Так, воды не будет в многоквартирных домах, административных зданиях и учреждениях по улице Пирогова от Тухачевского до улицы 45-я Параллель, а также Ставропольское училище олимпийского резерва.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Северо-Западном районе Ставрополя 12 августа на время отключат воду. Там же и рассказали, что воды не будет с 08:00 до 20:00.

В это время коммунальщики планируют провести капремонт водопровода и ввести в эксплуатацию новый участок водовода по улице Васильева.

Если точнее, то в зону отключения попадут следующие адреса: проспект Кулакова, улица Васильева, переулок Шеболдаева, улица Васякина.