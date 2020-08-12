Губернатор Ставрополья призвал помочь малышке с редким заболеванием

Губернатор Ставрополья призвал земляков помочь малышке с редким заболеванием – спинальная мышечная атрофия (СМА) 1 типа, агрессивная форма. Девочка живет в многодетной семье в Кисловодске, ее зовут Ада Кешинянц.

- Девочку можно вылечить, но для этого требуется очень дорогое лекарство – Zolgensma. К сожалению, оно пока не зарегистрировано в нашей стране. Нормативов, позволяющих получить Zolgensma от государства, тоже пока нет. А стоимость лекарства – больше 2 миллионов долларов, - рассказал Владимир Владимиров.

По его словам семье Ады уже удалось собрать более 70% от этой суммы. Но время не ждёт, а средств требуется ещё много.

- Я прошу каждого из вас откликнуться на этот призыв и оказать ребёнку посильную помощь. В первую очередь обращаюсь к представителям крупного бизнеса. Давайте сделаем всё возможное, чтобы сохранить Аде здоровье, чтобы спасти ей жизнь, - обратился Владимиров к неравнодушным землякам.