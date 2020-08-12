На Ставрополье задержали охранника мясокомбината с украденной продукцией

Охранник планировал эту продукцию продать, а вырученные деньги потратить на свои нужды. Вместо этого он стал фигурантом уголовного дела. Фото: Алексей КОПАЕВ

Инцидент произошел на одном из крупных предприятий Георгиевска. Там задержали охранника, когда он пытался похитить около четверти тонны мясной продукции.

В отделе полиции мужчина признался, что имел свободный доступ к складскому помещению. И, воспользовавшись, случаем, похитил оттуда около 240 кг мяса.

Охранник планировал эту продукцию продать, а вырученные деньги потратить на свои нужды. Вместо этого он стал фигурантом уголовного дела.

Теперь 33-летний житель села Обильного Георгиевского округа подозревается в покушении на кражу. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России. Похищенное мясо вернули на предприятие.