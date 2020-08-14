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Убил отчима и ранил сводных братьев: резонансное уголовное дело рассмотрит суд Владикавказа

1 мая текущего года произошла поножовщина дома у 29-летнего жителя Северной Осетии
Евгения СокореваЕвгения СокореваЕвгенияСокорева
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Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Северной Осетии суд рассмотрит дело об убийстве и покушении на убийство двух человек. События произошли во Владикавказе 1 мая этого года в доме обвиняемого. По материалам следствия, 29-летний мужчина, поссорившись со сводным братом, ударил ножом его, а также вмешавшихся в ссору отчима и другого сводного брата. И бил в жизненно важные органы.

Отчим умер в реанимации через 3 дня. Братьев спасли. Преступника заключили под стражу. Сегодня стало известно, что уголовное дело направили в Промышленный районный суд на рассмотрение.

- Кроме того, прокуратурой района начальнику Управления МВД России по городу Владикавказ внесено представление об устранении нарушений законодательства в сфере профилактики преступлений, - добавили в республиканской прокуратуре.

Криминал