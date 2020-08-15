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Ребенок сорвался с пятого этажа на Ставрополье

Мальчик чудом выжил благодаря козырьку из металлопрофиля
Андрей ФадеевАндрей ФадеевАндрейФадеев
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Ребенок сорвался с высоты пятого этажа. Иллюстративное фото

Ребенок сорвался с высоты пятого этажа. Иллюстративное фото

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На Ставрополье ребенок выпал из окна пятого этажа. Пострадавший находится в среднетяжелом состоянии. Его спас козырек из металлопрофиля. Подробности сообщил глава муниципалитета Сергей Воронков.

ЧП произошло 13 августа. Родители маленького мальчика были дома. Непоседливое чадо играло в квартире. Оказавшись на кухне, ребенок взобрался на окно и оперся на москитную сетку. Давления она не выдержала.

К счастью, мальчишка упал на козырек и выжил. Его доставили в Советскую районную больницу в состоянии средней тяжести, серьезной угрозы жизни — нет.

ЧП