Жители Ставрополя смогут высказаться о работе общественного транспорта

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В Ставрополе пройдет опрос горожан о работе общественного транспорта. Мнения будут принимать сотрудники Единой центральной диспетчерской службы пассажирского транспорта. Опрос продлится с 17 по 24 августа, передает пресс-служба мэрии.

- Главная цель: улучшить качество работы транспорта. Специалисты спросят, как часто и каким видом ОТ пользуются респонденты, как они оценивают регулярность движения транспорта, что в его работе устраивает, а какие моменты, наоборот, требуют доработки и так далее, - поясняют в администрации Ставрополя.

Опрос можно пройти и добровольно. Для этого надо позвонить по телефону 23-50-28.