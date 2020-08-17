На Ставрополье курортные вечера станут полностью интерактивными

Фото: пресс-служба администрации Железноводска

Хорошая новость для туристов и жителей Железноводска, которые привыкли проводить летние вечера на открытом воздухе под пение лучших голосов Ставрополья.

Уже сегодня традиционные курортные вечера в городе станут полностью интерактивными. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, раньше на этих культурно-развлекательных площадках можно было научиться танцам и посмотреть концерт эстрадно-духового оркестра.

А сегодня формат станет разнообразнее. На площадках будут выступать начинающие солисты и творческие коллективы, пройдут и тематические концерты. По словам организаторов, в будущем эти вечера планируют проводить ежедневно.