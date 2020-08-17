В Ставрополе разыскивают пропавшую 17-летнюю девушку

Фото: пресс-служба СКР России по Ставропольскому краю

В Ставрополе разыскивают 17-летнюю жительницу краевого центра. Черкасова Николь Владимировна 2002 года рождения вечером 16 августа ушла из дома, по улице Бруснева, 4 и не вернулась.

Следователи проводят проверку по факту безвестного исчезновения несовершеннолетней.

Приметы: рост 162 см, худощавое телосложение, волосы серые, прямые, глаза серо-зеленые, правильные черты лица.

Николь была одета в бледно-розовое платье выше колен, пиджак голубого цвета, кроссовки белого цвета. Об этом сообщает пресс-служба СКР России по Ставрополью.

В случае, если Вам известны какие-либо сведения о судьбе девушки, просьба сообщить об этом по телефонам: 8 (8652) 27-02-10, 26-37-10, или в полицию на номер 02, (102).