На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 128 человек

В регионе от коронавируса скончалось 200 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье растет число зараженных коронавирусной инфекцией. Так, за последние сутки диагноз подтвердился еще у 128 жителей края. Об этом сообщил губернатор региона.

На сегодняшний день число заболевших выросло до 10345. Победить болезнь удалось 6903. За последние сутки из больниц выписали 64 пациента.

К сожалению, в крае продолжают умирать люди с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Так, за сутки скончалось три человека. Губернатор выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Всего в крае от коронавируса умерло 200 человек.

- Чтобы выявить и пресечь цепочки передачи вируса, мы продолжаем расширять охват тестирования на коронавирус, - рассказал Владимир Владимиров.

Так, за неполные две недели проведено 46 тысяч таких исследований.