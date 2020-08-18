В Ставрополе УКУ отремонтировала текущие козырьки балконов после комментария в соцсети

Фото: пресс-служба управления СК - государственная жилищная инспекция

Жительница квартиры на последнем этаже дома №65/1 по улице Доваторцев Ставрополя оставила комментарий в инстаграме краевой госжилинспекции @nadzor26. Под одним из постов о выполненной герметизации балкона женщина сообщила: «Тоже козырёк течёт и УК бездействует».

Сигнал передали в работу инспектору, который связался с управляющей компанией. Выяснилось, что балконы текут в трех квартирах этого дома.

Сотрудники УК в течение недели отремонтировали кровельное покрытие балконных плит в пострадавших помещениях.

Начальник управления СК – ГЖИ Сергей Соболев пояснил, что если балконные плиты, включая те, что служат крышей балконам последнего этажа, были предусмотрены проектным решением дома, то это общее имущество собственников. И ответственность за их содержание несет управляющая организация.

- Если же козырек или навес над балконом был устроен собственником самостоятельно, с разрешения органа местного самоуправления, то он уже не будет входить в общую долевую собственность. Ремонтировать такой навес собственник должен своими силами, - добавил он.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что танцующая лезгинку на дороге толпа возмутила жителей Пятигорска.

На кадрах видно, как парни и девушки отплясывают лезгинку под громкую ритмичную музыку. Автор поста назвал эту толпу « молодежным творческим коллективом «Приора – дэнс».

Жители Пятигорска возмущены поведением молодых людей, мешающих спать им и их детям:

- Скромные кавказские девушки. Там же беспредельничают на равных с горячими кавказскими парнями, - пишут горожане в сети.