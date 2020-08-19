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В Ставрополе предприятие задолжало работникам более 1 миллиона 300 тысяч рублей

При этом уже на первоначальном этапе следователи обеспечили погашения задолженности по заработной плате на сумму свыше 1 миллиона рублей
Ася АсрянАся АсрянАсяАсрян
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Сейчас следователи собирают необходимые доказательства для полного восстановления конституционного права граждан на вознаграждение за труд

Сейчас следователи собирают необходимые доказательства для полного восстановления конституционного права граждан на вознаграждение за труд

Фото: Олег ЗОЛОТО

Следком России по Ставрополью возбудил уголовное дело по статье «Невыплата заработной платы». Так, руководство унитарного предприятия

Ставрополя «Бытсервис» с марта по июнь 2020 года не выплачивало зарплату 44 работникам. Общая сумма образовавшейся задолженности по заработной плате составила более 1 миллиона 300 тысяч рублей.

При этом уже на первоначальном этапе следователи обеспечили погашения задолженности по заработной плате на сумму свыше 1 миллиона рублей.

Сейчас следователи собирают необходимые доказательства для полного восстановления конституционного права граждан на вознаграждение за труд.

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