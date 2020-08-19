В Ставрополе предприятие задолжало работникам более 1 миллиона 300 тысяч рублей

Сейчас следователи собирают необходимые доказательства для полного восстановления конституционного права граждан на вознаграждение за труд Фото: Олег ЗОЛОТО

Следком России по Ставрополью возбудил уголовное дело по статье «Невыплата заработной платы». Так, руководство унитарного предприятия

Ставрополя «Бытсервис» с марта по июнь 2020 года не выплачивало зарплату 44 работникам. Общая сумма образовавшейся задолженности по заработной плате составила более 1 миллиона 300 тысяч рублей.

При этом уже на первоначальном этапе следователи обеспечили погашения задолженности по заработной плате на сумму свыше 1 миллиона рублей.

Сейчас следователи собирают необходимые доказательства для полного восстановления конституционного права граждан на вознаграждение за труд.