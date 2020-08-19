Ставрополь участвует во всероссийском конкурсе городов

Ставрополь подал заявку на участие во всероссийском конкурсе "Лучшая муниципальная практика". Город представит проект территории, прилегающей к микрорайону "Российский". У краевой столицы есть возможность выиграть в номинации "Градостроительная политика", передает пресс-служба мэрии.

Реализацию проекта "Российский" начали еще в 2016 году. На первом этапе возвели дорогу, которая разгрузила движение, а на втором - музейный комплекс "Россия - Моя история". На территории идет строительство микрорайона "Российский". Рядом с домами уже появился детский сад на 160 мест, в планах другое дошкольное учреждение на 300 мест.

- В соответствии с поэтапным комплексным планом дальнейшее развитие получат территории, прилегающие к микрорайону «Российский» с западной и юго-западной стороны Ставрополя. В их числе планируется создание бульвара с уникальным ландшафтным дизайном, не имеющим аналогов в стране, - цитирует слова мэра Ставрополя Ивана Ульянченко пресс-служба.