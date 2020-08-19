В Ставрополе пройдет бесплатная экскурсия по старейшему городскому бульвару

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Жителей и гостей Ставрополя приглашают на экскурсию, где они узнают об интересных фактах про бульвар имени генерала А.Ермолова.

Напомним, это - уникальная пешеходная зона, вдоль которой расположены памятники архитектуры середины XIX – начала XX веков. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Экскурсия бесплатная для всех желающих. Прогулка по старейшему городскому бульвару пройдет 21 августа, в 10.00. Место сбора экскурсионных групп – у здания библиотеки по адресу: пр. К. Маркса, 15.

По словам организаторов, участники вместе с опытными экскурсоводами пройдутся по проспекту от Триумфальной арки до пр. Октябрьской революции по историческому пешеходному маршруту.

Телефоны для справок: 28-32-64.