В Ставрополе готовятся к празднованию Дня России

На Владимирской площади развернут флаг размером 160 квадратных метров Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ставрополе 22 августа отметят День России. Как рассказал первый заместитель мэра краевой столицы Дмитрий Семенов, планируется, что на Александровской площади "звездное небо" окрасится в цвета российского флага, и узнаваемый триколор появится в окнах зданий на городских улицах и вдоль дорог. Кроме того, хотя массовые мероприятия из-за коронавируса проводиться не будут, на Владимирской площади развернут самый большой флаг России размером 160 кв.м.