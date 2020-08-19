На Ставрополье завели 94 дела за нарушение масочного режима

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В Ставропольском крае сохраняется обязательный масочный режим в магазинах, парикмахерских, на рынках и в других заведениях и предприятиях. Контролем его соблюдения занимается региональное управление Роспотребнадзора.

В ведомстве рассказали, что всего на Ставрополье завели 94 дела об административном правонарушении в этой связи. Причем в 10 случаях нарушение обернулось приостановлением работы предприятия. Так, за текущий месяц и предыдущий несоблюдение масочного режима выявили в оздоровительных центрах, цветочном магазине и салоне красоты Ставрополя, а также в ателье Невинномысска и в продуктовой лавке в Светлограде.

Помимо этого в Роспотребнадзоре СК подчеркнули, что в общественных местах COVID-19 заразились 21,4% новых пациентов. Причиной роста показателя назвали отсутствие защитных масок на людях.