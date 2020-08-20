Губернатор Ставропольского края отчитался о доходах

По итогам прошлого года у обоих супругов в долевой собственности с двумя их несовершеннолетними детьми появилась квартира площадью 134,5 кв. м. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Стал известен годовой доход губернатора Ставрополья за прошлый год. По итогам 2019 года Владимир Владимиров заработал 5 млн 58 тыс. рублей. Это на 500 тысяч больше, чем в 2018 году. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном сайте главы региона.

Так, годовой доход Владимирова в 2018 году составлял 4 млн 496 тыс. рублей. А доход жены лидера Ставрополья, Натальи Владимировой увеличился до 2 млн 463 тыс. рублей.

Итак, в собственности главы региона по-прежнему зарегистрировали две квартиры, три машиноместа общей площадью 39,4 кв. м, а также отечественную легковушку «Волга» ГАЗ-21.

Также стало известно, что находится в собственности у жены главы региона. Наталья Владимирова имеет автомобиль BMW X5, два земельных участка с домами и квартиру площадью 35,8 кв. м.

У обоих супругов в долевой собственности с двумя их несовершеннолетними детьми за прошлый год появилась квартира площадью 134,5 кв. м. Также уточняется, что все имущество семьи находится на территории России.

Кстати, когда Владимиров был временно исполняющим обязанности губернатора Ставрополья Владимир, его доход за 2013 год составил 21,024 млн руб. Большая часть этой суммы — заработная плата, полученная на Ямале, где до 27 сентября 2013 года он работал первым заместителем главы региона. Доход на посту временно исполняющего обязанности губернатора Ставрополья составил 651,234 тыс. руб. У руководителя края на тот момент были две квартиры площадью 61,5 и 136,6 кв. м соответственно и три машиноместа общей площадью 39,4 кв. м.

В пользовании у семьи главы региона находились земельный участок под жилую застройку размером 993 кв. м и жилой дом 253,4 кв. м, а также участок земли площадью 678 кв. м с жилым домом в 151,8 кв. м.

В краевом центре в пользовании семьи главы региона имелось жилое помещение площадью 99,7 кв. м. Оно было закреплено за Владимиром Владимировым на условиях служебного найма.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что «Медиалогия» подготовила рейтинги глав субъектов СКФО за июль 2020 года. Среди них губернатор Ставрополья Владимир Владимиров занял 2 место.

На первом по-прежнему держится глава Чечни Рамзан Кадыров. Глава Ставрополья Владимир Владимиров запомнился в сети и СМИ тем, что поручил проработать механизмы для тестирования на коронавирус для ставропольцев, возвращающихся из других регионов страны.