В Ставрополе рынок, крупный супермаркет и кафе ответят за нарушение масочного режима

В одном из супермаркетов сотрудники администрации не обрабатывали и не дезинфицировали товарные тележки. На одном из рынков Ставрополья также специалисты нашли нарушения Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ставропольском крае проводится мониторинг супермаркетов, салонов красоты, кафе и рынков.

Как рассказала заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Ставрополью Наталья Шаповалова, не все предприятия добросовестно выполняют предписания и рекомендации Роспотребнадзора.

Так, в перечисленных выше местах продавцы и посетители были замечены без масок.

В одном из супермаркетов сотрудники администрации не обрабатывали и не дезинфицировали товарные тележки. На одном из рынков Ставрополья также специалисты нашли нарушения.

Там работающий персонал не пользовался масками, покупатели и продавцы не соблюдали социальную дистанцию.

Также выяснилось, что не обрабатывались поверхности специальными средствами. В итоге пришлось выписать штраф в размере 200 тысяч рублей.