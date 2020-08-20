По Ставрополью ударит сильный дождь с градом

На Ставрополье прогнозируют ухудшение погоды. Синоптики уверяют, что 21 августа в крае начнется ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром 20-23 метров в секунду. Данные опубликовали в ставропольском Гидрометцентре.

Температура будет колебаться от 25 до 30 градусов, а в ночь на субботу упадет до 13 градусов. Осадки будут идти и на следующий день, но не так обильно. Тем не менее, в большинстве районах Ставрополья сохраняется высокий уровень пожароопасности.

- 20 и 21 августа в большинстве районов Ставропольского края чрезвычайная пожароопасность (5 класс), местами по краю - высокая пожароопасность (4 класс), - сказано в сообщении.

МЧС по Северной Осетии сообщает, что и у них ожидается дождь. "В связи с непогодой возможен подъем уровней воды на реках, местами до неблагоприятных отметок. В горах могут сойти сели малого объема", - говорится в сообщении. Прогноз в республике актуален до 22 августа.