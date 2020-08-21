В Ставрополе рассказали, будут ли школьники посещать уроки в масках

В родительских чатах и различных группах активно обсуждается вопрос, должны ли дети посещать занятия в масках? Фото: Мария ЛЕНЦ

Все школы Ставрополья готовы к началу учебного года. Об этом журналистам 21 августа сообщил министр образования и молодёжной политики края Евгений Козюра.

Он также рассказал, что на сегодняшний день в регионе подготовлены различные модели организации дистанционного обучения на тот случай, если эпидемиологическая обстановка не позволит продолжить очное посещение школ.

Однако, по его словам, и дети, и родители изъявили желание посещать занятия очно.

В родительских чатах и различных группах активно обсуждается вопрос, должны ли дети посещать занятия в масках?

Министр ответил, что ученикам не обязательно надевать маски, входя на урок. Однако, если родители ребенка изъявили желание, чтобы их сын или дочь ходили в них, то никто не будет против. Что касается учителей, то они должны вести занятия в масках, подчеркнул Евгений Козюра.