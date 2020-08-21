В Ставропольском крае кружки и секции заработают вместе со школами

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- Все образовательные организации готовы к работе в очном режиме. Но в соответствие со 119 постановлением губернатора, до 31 августа работа в обычном режиме приостановлена. Соответственно в течение текущей недели пройдет заседание координационного совета, на котором будет принято решение. Но если с 1 сентября начинаем очное обучение в школах, значит и формы дополнительного образования тоже, - рассказал министр образования края Евгений Козюра на встрече с журналистами 21 августа.

Вместе с этим министр отметил, что для учеников начальных классов за счет местного бюджета будет организовано бесплатное питание в школах, а услуга по предоставлению информации об успеваемости ребенка с помощью электронного дневника является бесплатной.