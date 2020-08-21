На Ставрополье ученики 1-4 классов будут питаться бесплатно

Фото: Архив-"КП" Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

В Ставропольском крае ученики начальных классов будут обеспечены бесплатным питанием в столовых школ. Об этом на встрече с журналистами сообщил министр образования региона.

- Мы готовы выполнить поручение президента Российской Федерации. Ученики 1-4 классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием. 15 августа мы заключили с министерством просвещения соглашение о выделении средств из бюджета Ставропольского края в виде субсидии. На питание учеников начальных классов до конца текущего года выделено 579 млн рублей, - заявил министр Евгений Козюра.

Министр подчеркнул, что никаких дополнительных средств родителям сдавать не нужно.